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14:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири накажут водителя фальшивой «скорой»

Прокуратура Новосибирска совместно с полицейскими провела проверку недавнего инцидента, получившего широкую огласку благодаря сообщениям в соцсетях: якобы машину «скорой» с тяжелобольным пациентом не пропустил водитель грузовика.

Проверка привела к неожиданному результату — автомобиль с красными крестами вовсе не был каретой скорой помощи.

В сообщении, которое проверили и в прокуратуре, и в региональном управлении СКР, утверждалось, что проезд медработникам у дома № 19 по улице Фрунзе перекрыл водитель грузовика. Якобы не менее двадцати минут шла словесная перепалка шоферов, за это время очевидцам удалось найти владельцев других припаркованных у здания авто и организовать «зеленый коридор». Однако выяснилось, что автомобиля «скорой» там не было.

— Проверка показала, что по этому адресу отсутствуют дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспортных средств. Земельный участок принадлежит частной компании. Установлен и опрошен собственник грузового автомобиля. Однако оснований для привлечения мужчины к административной ответственности не усмотрено. По информации главного врача ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи», автомобили «скорой» не заезжали на территорию по указанному адресу, — рассказал «РГ» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

«Газель», попавшая на видео, не состоит на балансе ни одного медучреждения и принадлежит 48-летнему новосибирцу как частному лицу. И во двор дома он пытался проехать по своим личным делам — никакого тяжелобольного, равно как и совершенно здорового пассажира он не вез — в салоне был совершенно один. Единственное, что соответствует действительности, — длительная ссора, завязавшаяся между неуступчивыми водителями.

В итоге на владельца автомобиля с красными крестами полицейские составили протокол об административном правонарушении: управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых спецсигналов, запрещено. Устройства для подачи этих сигналов изъяты и приобщены к материалам дела об административном правонарушении, которое теперь рассмотрит мировой судья.

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