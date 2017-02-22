По факту гибели при пожаре женщины и двоих детей в РТ возбудили дело

По информации пресс-службы СУ СКР по РТ, дело возбуждено по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, проводятся действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Тела погибших направлены на экспертизу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар произошел вечером 21 февраля. Открытое горение удалось ликвидировать в течение часа. Площадь пожара составила 40 кв метров. В ходе ЧП в здании обрушилась кровля.

Тела погибших были найдены при разборе обрушившихся конструкций дома.