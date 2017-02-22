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14:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчине, зарезавшему соседа в Иркутской области, дали 9 лет строгого режима

Соответствующее решение принял Бодайбинский городской суд.

Бодайбинский городской суд в Иркутской области вынес приговор местному жителю, который зарезал своего соседа. Злоумышленнику предстоит провести в колонии строгого режима 9 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

В марте 2016 года ранее неоднократно судимый злоумышленник, в ходе драки, нанес соседу многочисленные ножевые ранения, в результате чего смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

«Решением суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

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