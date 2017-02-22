В Уфе в результате обвала снега с крыши пострадали семь автомобилей

«Сегодня в первом часу ночи произошел сход снега. Хорошо, что не днем, а то убило бы кого-нибудь. Там вместе со снегом были огромные куски льда с размером мячик», — сетует очевидец Винер Ахмеетов.

Сам Винер свою машину уберег — отогнал сразу же, как только начали падать первые куски снежного массива.

Как нам сообщили в Администрации Ленинского района, дом находится в управлении ООО УК «ЖЭУ». Это частная компания и, соответственно, именно они отвечают за последствия подобных ЧП.

Директор ООО УК «ЖЭУ» Ильдус Ямалетдинов подтвердил, что сегодня ночью произошел сход снега с кровли жилого дома, находящегося под их управлением. Он отметил, что на фасаде были размещены предупредительные таблички, информирующие о том, что нельзя размещать автомобили ближе, чем пять метров к дому.

По его словам, жильцы дома проигнорировали это предупреждение, и сильнее всего пострадали два автомобиля, которые находились непосредственно под кровлей. Он также рассказал корреспонденту ProUfu.ru, что в настоящее время жильцы дома пригласили независимую экспертизу и составили акт о повреждениях автомобилей. На основании этой экспертизы пострадавшие могут обратиться в управляющую компанию и получить надлежащую компенсацию.

Ильдус Ямалетдинов отметил, что в последний раз крышу дома очищали 16 февраля. На кровле также установлены парапеты и снегодержатели, но они не справились с огромным количеством снега.

Напомним, на днях подобный случай произошел в Уфе по адресу Комсомольская, 156/1. Тогда автомобиль буквально насквозь был пробит огромной глыбой льда, которая упала с крыши дома.