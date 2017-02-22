Глава Верх-Исетского района Бреденко перед арестом сделал СКР заявление
Обвиняемый в получении взятки уральский чиновник рассчитывает на смягчение участи.
Обвиняемый в получении взятки уральский чиновник рассчитывает на смягчение участи.
Глава
Сотрудничество со следствием позволит чиновнику избежать СИЗО и дожидаться приговора суда под домашним арестом. Именно на этой мере пресечения настаивает следственный комитет, расследующий уголовное дело по получении мзды за общее покровительство одного из предпринимателей, занимающихся уборкой территории
В данный момент в