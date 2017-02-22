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14:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Глава Верх-Исетского района Бреденко перед арестом сделал СКР заявление

Обвиняемый в получении взятки уральский чиновник рассчитывает на смягчение участи.

Глава Верх-Исетского района Екатериньбурга Александр Бреденко, задержанный 21 февраля в собственном кабинете, признал свою вину в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. О признательных показаниях сообщает в среду информированный источник «АиФ-Урал» в силовых структурах.

Сотрудничество со следствием позволит чиновнику избежать СИЗО и дожидаться приговора суда под домашним арестом. Именно на этой мере пресечения настаивает следственный комитет, расследующий уголовное дело по получении мзды за общее покровительство одного из предпринимателей, занимающихся уборкой территории Верх-Исетского района Екатеринбурга.

В данный момент в Верх-Исетском райсуде началось заседание по избранию Бреденко меры пресечения. Ночь накануне судебного процесса чиновник провел в ИВС МВД Екатеринбурга. Получит ли арестант более мягкий режим содержания будет известно через несколько часов.

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