18-километровая пробка образовалась в Костанайской области

Затор в 18 километров из-за снежных заносов образовался в Костанайской области. Об этом сообщают водители, которые с 9 вечера вчерашнего дня стоят в заторе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сейчас может быть и больше. Стоим на дороге с 9 часов вчерашнего вечера, застряло 500 машин примерно, а может быть и тысяча. Грузовых больше, чем легковых. Дело в том, что из Аулиеколя в Костанай дорогу открыли, сейчас весь этот поток хлынул сюда. А от Аулиеколя до Астаны все перекрыто. Спасатели вчера были, говорили, что вытащили 40 машин. У нас уже заканчивается бензин, полицейские пока ничего не объяснили», — объясняет Расул, водитель одного из авто.

Питаются застрявшие в придорожных кафе. Расул также предоставил несколько видео с места событий. На кадрах видно, что основную часть машин составили фуры. В пресс-службе ДЧС Костанайской области объяснили, почему образовался затор.