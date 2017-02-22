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14:41 (мск), источник: Tengrinews

18-километровая пробка образовалась в Костанайской области

Водители стоят с 9 часов вчерашнего вечера.

Источник: Tengrinews

Затор в 18 километров из-за снежных заносов образовался в Костанайской области. Об этом сообщают водители, которые с 9 вечера вчерашнего дня стоят в заторе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Сейчас может быть и больше. Стоим на дороге с 9 часов вчерашнего вечера, застряло 500 машин примерно, а может быть и тысяча. Грузовых больше, чем легковых. Дело в том, что из Аулиеколя в Костанай дорогу открыли, сейчас весь этот поток хлынул сюда. А от Аулиеколя до Астаны все перекрыто. Спасатели вчера были, говорили, что вытащили 40 машин. У нас уже заканчивается бензин, полицейские пока ничего не объяснили», — объясняет Расул, водитель одного из авто.

Питаются застрявшие в придорожных кафе. Расул также предоставил несколько видео с места событий. На кадрах видно, что основную часть машин составили фуры. В пресс-службе ДЧС Костанайской области объяснили, почему образовался затор.

«На трассе “Аулиеколь-Астана” дежурят полицейские, которые не пускают машины ни в одну, ни в другую сторону. Дело в том, что там на одном из участков образовался снежный затор. Когда дорогу расчистят, машины поедут дальше. Помощь спасателей там не требуется», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что похожая ситуация сложилась ночью на казахстанско-российской границе у поста «Шарбакты» в Павлодарской области. Тогда в снежную пробку попали более 50 автомобилей.

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