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14:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске будут судить бизнесмена-наркомана, который задушил своего знакомого и выбросил тело в помойку

Челябинский бизнесмен Михаил К. обвиняется в убийстве своего знакомого. 12 декабря вечером мужчины встретились и уехали на окраину Челябинска для совместного употребления наркотиков, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В наркотическом угаре друзья поссорились — 32-летний Михаил задушил своего приятели, после чего, испугавшись ответственности, решил спрятать тело.

Днем 13 декабря тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в мусорном баке у СНТ «Тракторосад-5» у деревни Малышево Сосновского района.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования уголовного дела следователем СК начальнику отдела полиции Курчатовского района города Челябинск внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — добавили в СК.

Известно, что у Михаила есть маленький сын и супруга.

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