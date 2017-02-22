В Челябинске будут судить бизнесмена-наркомана, который задушил своего знакомого и выбросил тело в помойку

В наркотическом угаре друзья поссорились — 32-летний Михаил задушил своего приятели, после чего, испугавшись ответственности, решил спрятать тело.

Днем 13 декабря тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в мусорном баке у СНТ «Тракторосад-5» у деревни Малышево Сосновского района.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования уголовного дела следователем СК начальнику отдела полиции Курчатовского района города Челябинск внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — добавили в СК.

Известно, что у Михаила есть маленький сын и супруга.