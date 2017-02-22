В Чердыни дебошир чуть не задушил капитана полиции
Женщина в погонах приехала на вызов о домашнем насилии.
Женщина в погонах приехала на вызов о домашнем насилии.
Житель Чердынского района избил капитана полиции. 12 января этого года участковый уполномоченный полиции получила вызов из поселка Керчевский. Звонившая женщина сообщила, что её избивает сожитель. Капитан полиции отправилась на вызов.
«В доме дебошир напал на представителя власти и нанес удар кулаком по лицу, — сообщает подробности
Расследование дела уже завершилось. Его передают в суд.