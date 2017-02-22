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15:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чердыни дебошир чуть не задушил капитана полиции

Женщина в погонах приехала на вызов о домашнем насилии.

Житель Чердынского района избил капитана полиции. 12 января этого года участковый уполномоченный полиции получила вызов из поселка Керчевский. Звонившая женщина сообщила, что её избивает сожитель. Капитан полиции отправилась на вызов.

«В доме дебошир напал на представителя власти и нанес удар кулаком по лицу, — сообщает подробности пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю. — Когда капитан полиции от удара упала на пол, мужчина стал руками душить ее, и нанес еще один удар кулаком в лицо».

Расследование дела уже завершилось. Его передают в суд.

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