В Симферополе перевернулся и загорелся бензовоз — МЧС

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

«Произошло опрокидывание бензовоза с последующим возгоранием. На месте работают наши сотрудники», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 14 февраля в складском помещении в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошел пожар. В результате сгорело 200 квадратных метров цеха с пластиковыми окнами. Сотрудникам МЧС Крыма понадобилось около трех часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.