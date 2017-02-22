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15:07 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе перевернулся и загорелся бензовоз — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала в микрорайоне Украинка на автодороге перевернулся бензовоз.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

«Произошло опрокидывание бензовоза с последующим возгоранием. На месте работают наши сотрудники», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 14 февраля в складском помещении в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошел пожар. В результате сгорело 200 квадратных метров цеха с пластиковыми окнами. Сотрудникам МЧС Крыма понадобилось около трех часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

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