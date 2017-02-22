В Симферополе перевернулся и загорелся бензовоз — МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала в микрорайоне Украинка на автодороге перевернулся бензовоз.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала в микрорайоне Украинка на автодороге перевернулся бензовоз.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
«Произошло опрокидывание бензовоза с последующим возгоранием. На месте работают наши сотрудники», — рассказали в
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 14 февраля в складском помещении в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошел пожар. В результате сгорело 200 квадратных метров цеха с пластиковыми окнами. Сотрудникам МЧС Крыма понадобилось около трех часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.