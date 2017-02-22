В Башкирии трое мужчин убили пенсионера и напали на его супругу

Известно, что 11 января 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела жителя Ишимбайского района с признаками насильственной смерти. Он скончался в собственном доме. Супруга жертвы была госпитализирована. В настоящее время удалось установить и задержать причастных к данному преступлению лиц — 41-летнего и двух 22-летних уфимцев.

По предварительной версии, 10 января 2017 года злоумышленники приехали в район на автомобиле, выследили жертву и проникли ночью в его дом. Они забили до смерти мужчину строительными инструментами и покалечили его супругу. Женщине удалось выжить, в настоящее время она госпитализирована с сильными травмами.

По данному преступлению в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст.