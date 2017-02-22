Под Воронежем на пожаре нашли тело 42-летнего мужчины

Спасатели нашли тело 42-летнего мужчины на месте пожара в селе Губарево Семилукского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в среду, 22 февраля. На тушение пожара в жилом доме ушло 35 минут.

Сотрудники МЧС получили сообщение о происшествии на улице Партизанская в 8:56. Огонь удалось потушить к 9:31, он успел сильно повредить жилой дом 6×4 м. На месте работали два пожарных расчета. К тушению привлекли восемь спасателей на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.