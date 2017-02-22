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15:15 (мск), источник: Volga News

В Самаре разыскивают водителя, сбившего девушку на «зебре» и скрывшегося

В Самаре 21 февраля в ДТП пострадала пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям поступило сообщение из больницы об обращении 22-летней девушки с травмами, полученными в аварии. ДТП произошло в 16:30 на ул. Гаражной.

Неизвестный водитель ехал со стороны ул. 4-й Проезд и сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшей помощь.

Сейчас правоохранители разыскивают водителя. Граждан, ставших свидетелями этого ДТП или располагающих достоверной информацией о личности водителя, полиция просит обращаться по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного).

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