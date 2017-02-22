В Самаре разыскивают водителя, сбившего девушку на «зебре» и скрывшегося

Правоохранителям поступило сообщение из больницы об обращении 22-летней девушки с травмами, полученными в аварии. ДТП произошло в 16:30 на ул. Гаражной.

Неизвестный водитель ехал со стороны ул. 4-й Проезд и сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшей помощь.

Сейчас правоохранители разыскивают водителя. Граждан, ставших свидетелями этого ДТП или располагающих достоверной информацией о личности водителя, полиция просит обращаться по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного).