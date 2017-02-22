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16:21 (мск), источник: НИА Самара

ГУ МВД Самарской области: Осторожно, фальшивомонетчики!

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка информирует о том, что в настоящее время в обороте находится большое количество поддельных денежных купюр номиналом от 100 до 5000 рублей.

Указанные поддельные купюры изготовлены на двухслойной бумаге, сравнимой по жесткости с бумагой подлинных банкнот, и имеющей характерный хруст при перегибе. На поддельных купюрах имитированы водяные знаки, защитные волокна, рельефность отдельных фрагментов лицевой стороны («Билет Банка России», метка для людей с ослабленным зрением), а также свечение в ультрафиолетовых лучах.

Каждая банкнота имеет серию, состоящую из двух букв, и семизначный номер. Как правило, на поддельных купюрах изменяются только последние две цифры номера банкноты, а серия и первые пять цифр номера остаются неизменными.

Информация для граждан:

Лицу, обнаружившему у себя поддельную денежную купюру, необходимо сразу же обратиться в полицию, постараться вспомнить и рассказать сотрудникам органов внутренних дел, откуда у него появилась данная банкнота. При обнаружении поддельной купюры ни в коем случае не следует пытаться сбыть ее, так как в данном случае гражданин автоматически становится сбытчиком и будет привлечен к уголовной ответственности по статье 186 УК РФ.

Информация для лиц, занятых в сфере торговли и услуг, а также для руководителей организаций:

На данный момент эффективно и точно установить подлинность купюры возможно только при помощи детекторов инфракрасного свечения (по определению инфракрасных меток). Также обезопасить себя от преступных деяний фальшивомонетчиков можно путем сличения серии и номера предъявляемой купюры с вариантами серий и номеров, указанных ниже. В целях повышения уровня защищенности товарно-денежного оборота от фальшивомонетничества полицейские рекомендуют завести журнал учета поступления денежных купюр номиналом 5000 рублей с отражением номинала купюры, серии, даты и времени внесения в кассу.

Правила поведения при обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности:

Не отказываться от приема банкноты, повременив с осуществлением сделки. Постараться не нанести повреждения купюре и сохранить возможные отпечатки пальцев преступника на банкноте.

Под благовидным предлогом задержать уход сбытчика (имитация срочной необходимости выйти, отсутствие сдачи и т. п.) и в это время вызвать полицию (нажать кнопку тревожной сигнализации, либо по телефону).

В зависимости от обстановки постараться задержать сбытчика с помощью охраны, сотрудников патрульно-постовой службы, присутствующих граждан.

В случае, если преступник скрылся, необходимо запомнить его приметы и как можно скорее передать их полицейским.

Конфиденциальную информацию о лицах, причастных к сбыту поддельных денежных, купюр Вы можете сообщить по телефонам: (846) 339−53−05, 339−52−83, 339−53−06, 339−52−77 или 89276575317, 89270170802, 89879238311, 89374085604, 89063422070, 89277229199, 89371888449 (сотрудники 5 оперативного отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области).

С полным списком наиболее распространеных вариантов серий и номеров поддельных денежных купюр можно ознакомиться здесь.

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