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15:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске будут судить «маньяка с ЧТЗ»

Его обвиняют по нескольким статьям.

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего Вадима Есипова, прозванного в народе маньяком с ЧТЗ. Он обвиняется в изнасиловании, надругательстве над несовершеннолетней, разбое, причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в период с 2014 по 2016 года обвиняемый напал с ножом на 7 женщин и изнасиловал их. Вечером 16 августа 2016 года неподалеку от перекрестка Образцова — Воровского злоумышленник надругался над 7-летней девочкой.

Есипова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 сентября при попытке уехать на родину — в Таджикистан.

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