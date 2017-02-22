В Челябинске будут судить «маньяка с ЧТЗ»
Его обвиняют по нескольким статьям.
Его обвиняют по нескольким статьям.
В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего Вадима Есипова, прозванного в народе маньяком с ЧТЗ. Он обвиняется в изнасиловании, надругательстве над несовершеннолетней, разбое, причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Есипова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 сентября при попытке уехать на родину — в Таджикистан.