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17:10 (мск), источник: Городской репортер

В торговом центре Ростова арестовали шубы на 5 млн рублей

В крупном торговом центре Ростова арестовали 36 шуб из натурального меха стоимостью более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сотрудники таможни во время рейда помещений магазинов выявили 17 изделий из натурального меха, которые не были маркированы контрольными знаками. Кроме того, было обнаружено 19 меховых изделий, маркированных КИЗ зеленого цвета, что говорит о российском происхождении товара, хотя на ярлыках продукции содержится информация, свидетельствующая об их иностранном происхождении.

В результате возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, наложен арест на 36 изделий из натурального меха общей стоимостью согласно ценникам более 5 млн рублей. Проводится проверка.

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