Под Симферополем сгорел бензовоз. Водитель погиб

Опрокинулся и сгорел бензовоз. Водитель погиб — сгорел заживо. Опрокинулся грузовой автомобиль, который перевозил топливо. В районе происшествия были неблагоприятные погодные условия. После опрокидывания загорелась вся машина. Всё случилось так быстро, что водитель не успел покинуть салон и получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия сейчас работают спасатели, они уже смыли топливо с дороги и предотвратили распространение огня. Также работает тяжёлая техника — кран, который поднимает грузовик, — сообщили в ГУ МЧС по РК. По мнению экспертов, сыграли роль два фактора: скользкая мокрая дорога и полупустая емкость бензовоза, из-за которой и была потеряна маневренность, а машина опрокинулась. Обстоятельства ДТП выясняются.