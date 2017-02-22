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16:22 (мск), источник: Крым Press

Под Симферополем сгорел бензовоз. Водитель погиб

Страшное ДТП произошло сегодня днем (около 14:00) на объездной трассе «Симферополь — Евпатория».

Опрокинулся и сгорел бензовоз. Водитель погиб — сгорел заживо. Опрокинулся грузовой автомобиль, который перевозил топливо. В районе происшествия были неблагоприятные погодные условия. После опрокидывания загорелась вся машина. Всё случилось так быстро, что водитель не успел покинуть салон и получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия сейчас работают спасатели, они уже смыли топливо с дороги и предотвратили распространение огня. Также работает тяжёлая техника — кран, который поднимает грузовик, — сообщили в ГУ МЧС по РК. По мнению экспертов, сыграли роль два фактора: скользкая мокрая дорога и полупустая емкость бензовоза, из-за которой и была потеряна маневренность, а машина опрокинулась. Обстоятельства ДТП выясняются.

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