В Воронеже в столкновении маршрутки и «ГАЗели» пострадал мужчина

Как сообщают в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, 36-летний водитель маршрутки двигался со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Минской, когда допустил столкновение с грузовой машиной. Последняя ехала со стороны улицы Изыскателей.

В результате ДТП пострадал серьёзно водитель «ГАЗели». 28-летнего мужчину госпитализировали в больницу. О точных причинах ЧП пока не сообщается. Правоохранители проводят проверку.