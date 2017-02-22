В Воронеже в столкновении маршрутки и «ГАЗели» пострадал мужчина
Сегодня, 22 февраля, в Воронеже в ДТП с участием маршрутного «ПАЗа» № 26 «А» и грузовой «ГАЗели» пострадал мужчина. Авария произошла в 5:50 утра на улице Остужева у дома № 52 «В».
Сегодня, 22 февраля, в Воронеже в ДТП с участием маршрутного «ПАЗа» № 26 «А» и грузовой «ГАЗели» пострадал мужчина. Авария произошла в 5:50 утра на улице Остужева у дома № 52 «В».
Как сообщают в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, 36-летний водитель маршрутки двигался со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Минской, когда допустил столкновение с грузовой машиной. Последняя ехала со стороны улицы Изыскателей.
В результате ДТП пострадал серьёзно водитель «ГАЗели». 28-летнего мужчину госпитализировали в больницу. О точных причинах ЧП пока не сообщается. Правоохранители проводят проверку.