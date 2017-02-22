На Дону при падении с высоты погибла девушка
В Волгодонске проводится процессуальная проверка по факту гибели девушки. Об этом сообщает СК по Ростовской области.
В Волгодонске проводится процессуальная проверка по факту гибели девушки. Об этом сообщает СК по Ростовской области.
Так, 20 февраля жительница Семикаракорска 1998 года рождения была доставлена в медицинское учреждение Волгодонска.
Девушка скончалась в больнице от телесных повреждений, характерных для падения с высоты.
Проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего.