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17:26 (мск), источник: Городской репортер

На Дону при падении с высоты погибла девушка

В Волгодонске проводится процессуальная проверка по факту гибели девушки. Об этом сообщает СК по Ростовской области.

Так, 20 февраля жительница Семикаракорска 1998 года рождения была доставлена в медицинское учреждение Волгодонска.

Девушка скончалась в больнице от телесных повреждений, характерных для падения с высоты.

Проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего.

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