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17:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пристава, принимавшего скандальный самострой в Краснодаре, проверят на халатность

КРАСНОДАР, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Прокуратура провела проверку после пожара в многоквартирном доме, расположенном по улице Прокофьева в Краснодаре.

По информации ведомства, одной из причин пожара в доме стала халатность пристава-исполнителя отдела судебных приставов Прикубанского округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки было установлено, что пристав преждевременно окончил исполнительное производство, так как нарушения пожарной безопасности застройщиком были устранены не в полном объеме. В настоящее время материалы прокурорской проверки переданы следователям для рассмотрения вопроса о наличии в действиях пристава признаков халатности.

Как писал «ФедералПресс» ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру краевой столицы Евгению Первышову провести внеплановые проверки всех самостроев на противопожарную безопасность. Такое решение было дано после произошедшего пожара в шестиэтажном доме, который унес жизнь одного человека.

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