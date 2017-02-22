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17:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Маршрутка и такси столкнулись в Волгограде

Маршрутная «Газель» и такси столкнулись в Советском районе 22 февраля. Об этом Волгоградскому Деловому Телевидению стало известно от очевидцев.

Фотографию с места происшествия опубликовали свидетели ДТП в одной из социальных сетей.

Инцидент произошел на улице Чебышева около 13:30. В аварию попали маршрутка № 14 и легковушка. На фотографии видно, что транспортные средства не получили значительных повреждений.

Информация о произошедшем и пострадавших уточняется.

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