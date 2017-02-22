Маршрутка и такси столкнулись в Волгограде
Маршрутная «Газель» и такси столкнулись в Советском районе 22 февраля. Об этом Волгоградскому Деловому Телевидению стало известно от очевидцев.
Маршрутная «Газель» и такси столкнулись в Советском районе 22 февраля. Об этом Волгоградскому Деловому Телевидению стало известно от очевидцев.
Фотографию с места происшествия опубликовали свидетели ДТП в одной из социальных сетей.
Инцидент произошел на улице Чебышева около 13:30. В аварию попали маршрутка № 14 и легковушка. На фотографии видно, что транспортные средства не получили значительных повреждений.
Информация о произошедшем и пострадавших уточняется.