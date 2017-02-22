В Самаре задержали подозреваемого в краже сейфа с 1,5 млн руб. и евро внутри

Напомним, оттуда пропал сейф, в котором было 1,5 млн руб. и 500 евро наличными. Уголовное дело тогда возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Теперь по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан 23-летний парень. Он не имеет судимостей и нигде не работает.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, если его вина будет доказана в суде.