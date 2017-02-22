По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку

«Постановление (СКР Карелии об отказе в возбуждении уголовного дела — ИФ) было вынесено в декабре 2016 года. После этого (в СМИ — ИФ) назывались новые фамилии (заключенных, якобы пострадавших от действий сотрудников республиканского УФСИН — ИФ). Для полноты проверки было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы направлены в региональное управление СК для повторной проверки», — сказал собеседник агентства.

«Избивали по 10−12 человек одновременно, ногами». Письмо Ильдара Дадина о пытках в колонии

При этом он уточнил, что речь о возбуждении уголовного дела пока не идет.

Ранее в пятницу правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил, что Генпрокуратура РФ отменила отказ в возбуждении уголовного дела о пытках в отношении оппозиционного активиста Дадина и направила материалы на дополнительную проверку.

Как сообщалось, прокуратура Карелии признала законным отказ регионального СКР возбудить дело по жалобам Дадина.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, впоследствии срок был снижен до 2,5 лет.

Освобождение Дадина

В среду президиум ВС РФ постановил освободить Дадина от наказания и признать за ним право на реабилитацию. Таким образом президиум суда рассмотрел представление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.