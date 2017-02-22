В Казани на улице Мусина сгорел принадлежащий иностранцу Mercedes
В Казани 21 февраля на улице Мусина сгорел Mercedes E-200, авто принадлежало 32-летнему жителю Киргизии.
В Казани 21 февраля на улице Мусина сгорел Mercedes E-200, авто принадлежало 32-летнему жителю Киргизии.
Фото с места происшествия появились в соцсетях, подробности ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.
По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре около дома № 59а поступило в 03:50, площадь пожара составила 2 кв. метра. Полностью авто удалось потушить в 03:58.
— Авто серебристого цвета 2002 года выпуска сгорело полностью, предварительная причина пожара — короткое замыкание, — рассказали в правоохранительных органах.
Идет проверка.