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17:50 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Мусина сгорел принадлежащий иностранцу Mercedes

В Казани 21 февраля на улице Мусина сгорел Mercedes E-200, авто принадлежало 32-летнему жителю Киргизии.

Фото с места происшествия появились в соцсетях, подробности ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре около дома № 59а поступило в 03:50, площадь пожара составила 2 кв. метра. Полностью авто удалось потушить в 03:58.

 — Авто серебристого цвета 2002 года выпуска сгорело полностью, предварительная причина пожара — короткое замыкание, — рассказали в правоохранительных органах.

Идет проверка.

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