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17:37 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Под колеса автомобиля прямо на «зебре» попали два пешехода в центре Туапсе

Краснодар, 22 февраля, KrasnodarMedia. В Туапсинском районе Краснодарского края две девушки попали под машину прямо на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 февраля 2017 года около 22.00 часов в самом центре города. Пострадавшие получили серьезные травмы и госпитализированы, сообщает ИА KrasnodarMedia cо ссылкой на «Кубань 24».

В центре Туапсе 21 февраля автомобиль сбил двух девушек. Это произошло на улице Сочинской.

По данным очевидцев, автомобиль Lada наехал на девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Девушки получили травмы, у одной из них поврежден позвоночник.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП, сообщает «Кубань 24».

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