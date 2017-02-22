Под колеса автомобиля прямо на «зебре» попали два пешехода в центре Туапсе
Краснодар, 22 февраля, KrasnodarMedia. В Туапсинском районе Краснодарского края две девушки попали под машину прямо на пешеходном переходе.
Краснодар, 22 февраля, KrasnodarMedia. В Туапсинском районе Краснодарского края две девушки попали под машину прямо на пешеходном переходе.
В центре Туапсе 21 февраля автомобиль сбил двух девушек. Это произошло на улице Сочинской.
По данным очевидцев, автомобиль Lada наехал на девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Девушки получили травмы, у одной из них поврежден позвоночник.
Пострадавших госпитализировали. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП, сообщает «Кубань 24».