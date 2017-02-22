Под колеса автомобиля прямо на «зебре» попали два пешехода в центре Туапсе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 февраля 2017 года около 22.00 часов в самом центре города. Пострадавшие получили серьезные травмы и госпитализированы, сообщает ИА KrasnodarMedia cо ссылкой на «Кубань 24».

В центре Туапсе 21 февраля автомобиль сбил двух девушек. Это произошло на улице Сочинской.

По данным очевидцев, автомобиль Lada наехал на девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Девушки получили травмы, у одной из них поврежден позвоночник.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП, сообщает «Кубань 24».