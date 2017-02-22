В Кишиневе 17-летняя девушка отравилась таблетками

По словам заведующей отделения Анны Оглиндэ, поступившая девушка находится в сознании, однако у нее может развиться почечная недостаточность. Сейчас девушка проходит интенсивную терапию по выведению токсинов из организма.

Сообщается, что девушка выпила таблетки после конфликта в семье. Ее родители находятся за границей, а пострадавшая проживает с 30-летней двоюродной сестрой.

По словам врачей, большое количество парацетамола может привести к серьезным последствиям.