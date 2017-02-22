Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Рогозин: наши новые ракеты в состоянии обойти любую ПРО США
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Для смерти ЕС достаточно трех-четырех ударов в 2017 году – СМИ
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
17:44 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве на перекрестке обстреляли автомобиль

В городе введен план «Перехват».

В Шевченковском районе Киева в среду, 22 февраля, неизвестные на Mercedes обстреляли автомобиль Mazda.

Об этом заявили в отделе коммуникации полиции Киева.

Происшествие произошло около 14:00 на перекрестке улиц Герцена и Мельникова. Об инциденте в полицию сообщили прохожие.

Читайте также
Нацбанк нашел первый нелегальный обменник в регионах

На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль Mazda с огнестрельными повреждениями. В салоне находились двое мужчин, которые не пострадали.

Предварительно установлено, что из автомобиля Mercedes несколько раз выстрелили в сторону Mazda и скрылись с места. В результате повреждено водительское боковое и заднее стекло.

«Потерпевшие от каких-либо объяснений отказываются», — отметили в полиции.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского управления полиции. Введен план «Перехват».

Как сообщают «Стражи Эспрессо», во время нападения на автомобиль злоумышленники похитили сумку, в которой находились 50 тысяч долларов.

Как писал «Обозреватель», в Киеве на улице Молодогвардейской неизвестные на Audi подрезали водителя ВАЗ, после чего забрали у него миллион гривен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти
Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России
Путину обещают снижение ставок по ипотеке до исторически низких
Иран пригрозил США пощечиной
Facebook заблокировал страницу советника президента по интернету
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Устюгов: шанс стать великим Завтра в финском Лахти стартует лыжный чемпионат мира. Основные наши надежды связаны с победителем многодневки «Тур де Ски» Сергеем Устюговым
Авто
В России начали выпуск преемника легендарной «Синей птицы» Специалисты Мытищинского приборостроительного завода (МПЗ) разработали трёхосное полноприводное шасси высокой проходимости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь