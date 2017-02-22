В Киеве на перекрестке обстреляли автомобиль

Происшествие произошло около 14:00 на перекрестке улиц Герцена и Мельникова. Об инциденте в полицию сообщили прохожие.

Об этом заявили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Шевченковском районе Киева в среду, 22 февраля, неизвестные на Mercedes обстреляли автомобиль Mazda.

На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль Mazda с огнестрельными повреждениями. В салоне находились двое мужчин, которые не пострадали.

Предварительно установлено, что из автомобиля Mercedes несколько раз выстрелили в сторону Mazda и скрылись с места. В результате повреждено водительское боковое и заднее стекло.

«Потерпевшие от каких-либо объяснений отказываются», — отметили в полиции.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского управления полиции. Введен план «Перехват».

Как сообщают «Стражи Эспрессо», во время нападения на автомобиль злоумышленники похитили сумку, в которой находились 50 тысяч долларов.

Как писал «Обозреватель», в Киеве на улице Молодогвардейской неизвестные на Audi подрезали водителя ВАЗ, после чего забрали у него миллион гривен.