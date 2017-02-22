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18:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже козырек подъезда упал на 77-летнюю пенсионерку

Обвалившийся козырек над подъездом дома № 11 на улице Ворошилова травмировал 77-летнюю пенсионерку, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112 в среду, 22 февраля.

По словам очевидцев, козырек рухнул под тяжестью снега, упавшего с крыши. Женщина получила травму ноги и попала в больницу. Инцидент произошел в 16:03 вторника, 21 февраля.

— Когда козырек придавил бабулю, она заорала от боли. Я собирался спуститься, но женщине помогла компания парней, которые шли мимо. Один из них сидел с ней на руках до приезда врачей. «Скорая» приехала в течение 15 минут, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» очевидец Кирилл Рябов, увидевший происходящее из окна.

В управе Советского района о ЧП не знают.

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