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18:22 (мск), источник: Фонтанка

СК посчитал действия стрелка на Савушкина необходимой обороной

Следственный комитет расценил как необходимую оборону действия военного пенсионера, застрелившего на улице Савушкина грабителя из наградного пистолета и ранившего его предполагаемого сообщника днем 22 февраля. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, на данный момент следствие придерживается следующей версии: «Неизвестные мужчины, с целью завладения принадлежащим местному жителю — военному пенсионеру имуществом, напали на последнего, сделав несколько выстрелов из травматического оружия в его сторону. Отражая нападение злоумышленников, потерпевший произвел в них несколько выстрелов из огнестрельного оружия, находящегося у него на законных основаниях». Кроме того, стало известно, что ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти собирается наградить отставника, давшего отпор.

Напомним, двое злоумышленников напали на пенсионера Министерства обороны сегодня в 14:10 у торгово-офисного центра «Атлантик» на Савушкина, 126. Мужчина отстреливался из наградного пистолета Макарова. Одного нападавшего он убил, второго ранил в ногу. Выживший грабитель запрыгнул в ожидавший его темный «Форд-Фокус», машина снесла парковочный шлагбаум ТЦ, скрываясь с места происшествия. В городе объявлен план «Перехват».

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