22 февраля, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилеве маршрутка с пассажирами перевернулась из-за столкновения с легковушкой. Незначительные ранения получили водитель маршрутки и несколько ее пассажиров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария в областном центре произошла утром 22 февраля на проспекте Шмидта. «Могилевчанин, управляя автомобилем Opel, отвлекся и выехал навстречу маршрутному такси. В результате столкновения маршрутка выехала на тротуар и перевернулась, а Opel врезался в другую машину аналогичной марки», — сказали в ГАИ.

В настоящее время инспекция проводит по факту ДТП проверку и разыскивает очевидцев происшествия.