Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
18:30 (мск), источник: Kazinform

Начальник станции в Актюбинской области подозревается в торговле людьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Актюбинской области задержан начальник станции по подозрению в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Источник: Kazinform

«Незаконную деятельность, связанную с трудовой эксплуатацией, разоблачили актюбинские полицейские. 17 февраля сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены жертвы торговли людьми. Жертвами оказались 44- и 29-летняя жительницы области, которые обманом были привлечены на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе, где их более полугода незаконно, против воли, эксплуатировали в качестве рабочей силы», — сообщает пресс-служба.

Как отмечают стражи порядка, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель района, который имел достаточно высокое положение. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК (торговля людьми с целью трудовой эксплуатации). Подозреваемый водворен в ИВС Хромтауского района. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти
В Южном Судане официально объявлен голод
Госдума одобрила перевод бюджетников на карты «Мир»
Иран пригрозил США пощечиной
Facebook заблокировал страницу советника президента по интернету
Путин выделил грант на «русскую вувузелу»
Спорт
Устюгов: шанс стать великим Завтра в финском Лахти стартует лыжный чемпионат мира. Основные наши надежды связаны с победителем многодневки «Тур де Ски» Сергеем Устюговым
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли Популярный актер посетил премьеру нового сериала канала НТВ «Охота на дьявола», где исполнил главную роль
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь