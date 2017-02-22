Начальник станции в Актюбинской области подозревается в торговле людьми

«Незаконную деятельность, связанную с трудовой эксплуатацией, разоблачили актюбинские полицейские. 17 февраля сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены жертвы торговли людьми. Жертвами оказались 44- и 29-летняя жительницы области, которые обманом были привлечены на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе, где их более полугода незаконно, против воли, эксплуатировали в качестве рабочей силы», — сообщает пресс-служба.

Как отмечают стражи порядка, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель района, который имел достаточно высокое положение. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК (торговля людьми с целью трудовой эксплуатации). Подозреваемый водворен в ИВС Хромтауского района. Расследование продолжается.