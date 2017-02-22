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18:04 (мск), источник: РИА Новости

СК завершил расследование в отношении крымской банды 90-х «Башмаки»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Завершено расследование в отношении лидеров крымской банды «Башмаки», обвиняемых в совершении в 90-е годы убийств и бандитизме, сообщает региональное управление СК РФ в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих лидеров банды «Башмаки». Они обвиняются в совершении преступлений по статьям… «бандитизм», «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью организованной группой», «покушение на убийство на убийство двух и более лиц» и «незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, совершенные организованной группой», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 1990-х годах Виктором Башмаковым была организована преступная группа, в которую входило более тысячи человек. Они занимались вымогательством у предпринимателей денег за якобы их охрану от посягательств иных преступных группировок. Впоследствии банда получила название «Башмаки». Члены банды убили 15 человек, на вооружении «Башмаков» имелось большое количество огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. При нападениях они действовали с особой жестокостью, применяли к потерпевшим пытки, истязали их.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению преступлений… К уголовной ответственности было привлечено более трех десятков исполнителей и рядовых членов банды, однако главарям банды удавалось оставаться безнаказанными на протяжении почти 10 лет», — отмечает ведомство.

Всего следователи проанализировали более 200 томов уголовных дел, провели более 20 судебных экспертиз, установили и допросили более 80 человек, имеющих отношение к преступной деятельности банды.

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