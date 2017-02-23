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11:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже поймали избившего слесаря молотком москвича

Мужчина напал на коммунальщика в столице и скрылся на BMW.

Московские полицейские задержали в Воронеже 27-летнего москвича, избившего молотком слесаря-сантехника ГБУ «Жилищник Пресненского района», 21 февраля, сообщила управа Басманского района Москвы. Мужчина напал на коммунальщика вечером 10 февраля 2017 года в доме № 10 на улице Спиридоновка в Москве.

Мужчина избил слесаря молотком и скрылся на BMW X5. Коммунальщика доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы рук и костей черепа, сообщили «Вести Таганки». По данным «Российской газеты», полицейские объявили иномарку в розыск и нашли дом, где жил автовладелец, но мужчина домой не приехал.

Оперативники нашли преступника в Воронеже ночью, 21 февраля. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Стражи порядка направят в суд ходатайство об аресте москвича.

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