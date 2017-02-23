В Воронеже поймали избившего слесаря молотком москвича
Мужчина напал на коммунальщика в столице и скрылся на BMW.
Мужчина напал на коммунальщика в столице и скрылся на BMW.
Московские полицейские задержали в Воронеже 27-летнего москвича, избившего молотком
Мужчина избил слесаря молотком и скрылся на BMW X5. Коммунальщика доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали открытую
Оперативники нашли преступника в Воронеже ночью, 21 февраля. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Стражи порядка направят в суд ходатайство об аресте москвича.