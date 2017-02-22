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18:56 (мск), источник: Вести.Ру

Прохожего едва не убило появившееся ниоткуда колесо

Житель бразильского города Ипатинга едва не погиб, после того, как его сбило появившееся ниоткуда колесо, на большой скорости влетевшее мужчине в голову.

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено, как «снаряд» сбивает ничего не подозревавшего пешехода с ног. Бразилец получил травму черепа, сообщает Yahoo!

Роберто Карлос Фернандес гулял со своей женой, как вдруг сзади на него налетело тяжелое колесо. Мужчина рухнул на тротуар и потерял сознание. Его жена начала в ужасе метаться и звать на помощь. Одному из находившихся поблизости очевидцев инцидента удалось поймать «перекати-поле».

Оказалось, что колесо отвалилось от проезжавшего неподалеку прицепа, который находился на буксире у пикапа. Водитель внедорожника отвозил прицеп на стоянку, однако у того внезапно лопнуло колесо.

Фернандес попал в больницу с травмой головы. Врачи обещают, что мужчина скоро поправится.

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