Прохожего едва не убило появившееся ниоткуда колесо
Житель бразильского города Ипатинга едва не погиб, после того, как его сбило появившееся ниоткуда колесо, на большой скорости влетевшее мужчине в голову.
Житель бразильского города Ипатинга едва не погиб, после того, как его сбило появившееся ниоткуда колесо, на большой скорости влетевшее мужчине в голову.
В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено, как «снаряд» сбивает ничего не подозревавшего пешехода с ног. Бразилец получил травму черепа, сообщает Yahoo!
Роберто Карлос Фернандес гулял со своей женой, как вдруг сзади на него налетело тяжелое колесо. Мужчина рухнул на тротуар и потерял сознание. Его жена начала в ужасе метаться и звать на помощь. Одному из находившихся поблизости очевидцев инцидента удалось поймать «перекати-поле».
Оказалось, что колесо отвалилось от проезжавшего неподалеку прицепа, который находился на буксире у пикапа. Водитель внедорожника отвозил прицеп на стоянку, однако у того внезапно лопнуло колесо.
Фернандес попал в больницу с травмой головы. Врачи обещают, что мужчина скоро поправится.