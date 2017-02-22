Прохожего едва не убило появившееся ниоткуда колесо

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено, как «снаряд» сбивает ничего не подозревавшего пешехода с ног. Бразилец получил травму черепа, сообщает Yahoo!

Роберто Карлос Фернандес гулял со своей женой, как вдруг сзади на него налетело тяжелое колесо. Мужчина рухнул на тротуар и потерял сознание. Его жена начала в ужасе метаться и звать на помощь. Одному из находившихся поблизости очевидцев инцидента удалось поймать «перекати-поле».