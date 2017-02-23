В Воронежской области на М-4 «Дон» столкнулись сразу 5 машин

В среду, 22 февраля, по трассе М-4 «Дон» ехал 69-летний мужчина из Калача на «ВАЗ-2106». Он направлялся в сторону Ростова.

Около 11:55 он не справился с управлением и столкнулся с фурой DAF. ЧП произошло в Бобровском районе.

А через несколько минут 33-летний ростовчанин на Volvo не заметил аварию и врезался в стоящую «шестерку». Также он столкнулся с «КамАЗом» и Volkswagen. Все автомобили ехали в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадала 70-летняя пассажирка “ВАЗа”, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Женщину с травмами доставили в больницу».

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства массовой аварии.