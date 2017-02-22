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19:19 (мск), источник: Kazinform

В результате крупного пожара в Астане пострадал мужчина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В результате пожара в двухэтажном доме пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ДЧС г. Астаны.

Источник: Kazinform

«Сегодня 22 февраля в 13−35 мин на пульт “101” поступило сообщение о пожаре по ул. Гагарина 34. К моменту прибытия дежурных подразделений во дворе частного дома горело двухэтажное временное строение, приспособленное под жилье. Пожарные в ходе тушения пожара вынесли из помещений 6 газовых бытовых баллонов. Площадь пожара составила 220 кв.м. Пожар локализован в 14−39 и ликвидирован в 17−44», — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал 24-летний мужчина, который госпитализирован в ГБ №.1 На месте происшествия работали: 6 единиц техники и 24 человек личного состава ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Астана, ЦРАОСО — 1 единица техники 5 человек, ОГ УЧС р-на Сарыарка, сотрудники полиции «102», бригада службы «103».

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