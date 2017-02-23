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11:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция найдет виновных в падении глыбы льда на пенсионерку в центре Воронежа

Женщину с травмами госпитализировали в «Электронику».

Полиция начала проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку у дома № 37 на улице Фридриха Энгельса, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду, 22 февраля. Правоохранители выяснят, кто виноват и кто будет выплачивать компенсацию.

По данным правоохранителей, проверка займет до 10 дней.

— В этой ситуации мы не можем давать оценку работы коммунальщиков. Пострадал человек. Полиция проведет проверку, установит, кто виноват, кто понесет ответственность и кому предстоит выплатить компенсацию. Правоохранители опросят свидетелей, специалистов управляющей компании Центрального района, проведут весь комплекс необходимых мероприятий, установят, когда в последний раз чистили крышу, — уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе горадминистрации.

Глыба льда упала на пенсионерку около 13:00 среды, 22 февраля. По данным очевидцев, женщина потеряла сознание. Пенсионерку с травмами доставили в больницу «Электроника». Корреспондент РИА «Воронеж» не смогла дозвониться ни до управляющей компании Центрального района, ни до управы Центрального района, чтобы получить комментарий.

В этот же день, 22 февраля, ледяная глыба упала на остановке «Луч» на улице 9 Января. В ЧП пострадали двое, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД. Обоих госпитализировали в БСМП № 1. Более подробных данных о поле и возрасте пострадавших у полиции пока нет.

С начала недели в Воронеже глыбы льда травмировали уже нескольких человек. В понедельник, 20 февраля, лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской. Ребенок не пострадал только потому, что коляска погасила удар. Аналогичный случай произошел во вторник, 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Пожилая женщина шла с дочерью, которая везла в коляске ребенка. Малыш не пострадал, молодая женщина отделалась ссадиной на щеке.

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