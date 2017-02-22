В Актобе чиновник завел себе двух рабынь
Актюбинские полицейские арестовали 53-летнего начальника железнодорожной станции, который удерживал в рабстве двух сельских женщин, сообщили NUR.KZ в
Актюбинские полицейские арестовали 53-летнего начальника железнодорожной станции, который удерживал в рабстве двух сельских женщин, сообщили NUR.KZ в
В ходе
Жительниц сельской местности 29 и 44 лет завлекли обманом в крестьянское хозяйство Хромтауского района.
Более полугода женщины провели в рабстве, выполняя всю тяжелую работу крестьянского хозяйства.
По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний владелец крестьянского хозяйства, который имел достаточно высокое положение в районе.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье «Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания района. Расследование продолжается.