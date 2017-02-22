В Актобе чиновник завел себе двух рабынь

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДВД освободили из рабства двух женщин.

Жительниц сельской местности 29 и 44 лет завлекли обманом в крестьянское хозяйство Хромтауского района.

Более полугода женщины провели в рабстве, выполняя всю тяжелую работу крестьянского хозяйства.

По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний владелец крестьянского хозяйства, который имел достаточно высокое положение в районе.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье «Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания района. Расследование продолжается.