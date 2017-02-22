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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси пересмотрят ответственность за экономические преступления

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректируют нормы Уголовного кодекса об ответственности за экономические преступления. Об этом директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов рассказал в интервью порталу Pravo.by, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

План подготовки законопроектов на 2017 год предполагает разработку проекта закона, предусматривающего совершенствование норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов с учетом практики их применения.

По словам Вадима Ипатова, одним из основных направлений, по которому будет осуществляться корректировка кодексов, и, прежде всего, Уголовного кодекса, станет пересмотр норм об ответственности за экономические преступления. В частности, планируется максимально отказаться от применения наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений в экономической сфере, снизить предельный срок лишения свободы за совершение ряда преступлений, минимизировать количество деяний с формальными составами, пересмотреть размер ущерба, влекущего более строгую ответственность, разграничить ответственность должностных лиц государственных органов (организаций) и частных компаний.

Также планируется рассмотреть вопрос об исключении из Уголовного кодекса ряда статей, которые не влекут причинения реального существенного вреда государственным интересам либо имеют признаки гражданско-правовой ответственности.

Планируется также внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Эти изменения должны будут оптимизировать административную ответственность, обеспечить соразмерность ответственности характеру правонарушения и степени причиненного вреда. В частности, предлагается снижение финансовых санкций за незначительные нарушения с расширением практики вынесения предупреждений, сужение случаев применения конфискации, сужение субъектного состава административных правонарушений (из санкций ряда норм будут исключены положения, устанавливающие взыскания для субъектов хозяйствования, т.е. взыскание будет налагаться не одновременно на юридическое лицо и виновного работника, а только на последнего) и др.

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