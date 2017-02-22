В Беларуси пересмотрят ответственность за экономические преступления

План подготовки законопроектов на 2017 год предполагает разработку проекта закона, предусматривающего совершенствование норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов с учетом практики их применения.

По словам Вадима Ипатова, одним из основных направлений, по которому будет осуществляться корректировка кодексов, и, прежде всего, Уголовного кодекса, станет пересмотр норм об ответственности за экономические преступления. В частности, планируется максимально отказаться от применения наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений в экономической сфере, снизить предельный срок лишения свободы за совершение ряда преступлений, минимизировать количество деяний с формальными составами, пересмотреть размер ущерба, влекущего более строгую ответственность, разграничить ответственность должностных лиц государственных органов (организаций) и частных компаний.

Также планируется рассмотреть вопрос об исключении из Уголовного кодекса ряда статей, которые не влекут причинения реального существенного вреда государственным интересам либо имеют признаки гражданско-правовой ответственности.