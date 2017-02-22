На станции «Полюстрово» четверо школьников повредили грузовой поезд

В Петербурге 12-летние подростки повредили грузовой поезд, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции «Полюстрово».

По предварительным данным, четверо школьников развлекались на железной дороге и намеренно повредили соединительные рукава воздухопроводов подвижного состава. Хулиганов задержали сотрудники транспортной полиции.

Стражи порядка установили, что подростки учатся в одной из школ Красногвардейского района. С нарушителями провели воспитательную беседу. В отношении родителей мальчиков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. За поломку поезда подростками их семьям придется выплатить штраф.