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20:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На станции «Полюстрово» четверо школьников повредили грузовой поезд

Хулиганов задержали на месте происшествия.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге 12-летние подростки повредили грузовой поезд, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции «Полюстрово».

По предварительным данным, четверо школьников развлекались на железной дороге и намеренно повредили соединительные рукава воздухопроводов подвижного состава. Хулиганов задержали сотрудники транспортной полиции.

Стражи порядка установили, что подростки учатся в одной из школ Красногвардейского района. С нарушителями провели воспитательную беседу. В отношении родителей мальчиков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. За поломку поезда подростками их семьям придется выплатить штраф.

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