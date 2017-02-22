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22:02 (мск), источник: Sputnik.by

Носкевич: подозреваемых в убийстве бизнесмена в Березино нет

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Подозреваемых в совершении убийства известного бизнесмена Сергея Метельского в Березино пока нет, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Источник: Sputnik.by

В январе министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о круге лиц, которые могут обладать информацией по этому делу. Кроме того, глава МВД отметил, что определены перспективные версии громкого убийства. Однако о конкретных обстоятельствах расследования Шуневич говорить не стал.

«Хотелось бы, чтобы дело об убийстве бизнесмена в Березино продвигалось более продуктивно. Несмотря на то, что расследование ведется постоянно, днем и ночью, у нас пока нет подозреваемых. Расследование не приостановлено», — сказал Носкевич, слова которого приводит БелТА.

По словам председателя СК, в оперативно-следственную группу по поиску злоумышленника включены лучшие сотрудники. «Разработан ряд версий, проверяются всевозможные аспекты жизни убитого, но, к сожалению, пока мы не можем сказать, что у нас есть лицо, в отношении которого можно выдвинуть обвинение», — заключил он.

Тело Метельского было обнаружено в горящем авто утром 26 сентября на окраине Березино (Минска область). Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко Носкевича на необходимость раскрыть резонансное преступление. Глава государства подчеркнул, что это вопрос чести. В свою очередь Носкевич заявил, что подозреваемый по этому уголовному делу пока не установлен.

Расследование убийства взято на контроль председателем СК и министром внутренних дел.

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