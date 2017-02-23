В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело после избиения мужчины в «школьной» очереди

Сейчас проводятся следственные проверки. Ранее сообщалось, что полиция проверит факт избиения мужчины в «школьной» очереди. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».

Происшествие произошло ночью 28 января в очереди на запись в первый класс школы № 186 Советского района. Родители стояли в очереди с полуночи и до утра.

По сообщениям в соцсети, у друга пострадавшего имеется видеозапись, на которой видно, как двое мужчин отделяются от очереди и идут в подъезд. Через несколько минут из дома выходит первый папа будущего первоклассника, а следом за ним, шатаясь, — второй.

В комментариях к записи указано, что пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, другие родители будущих первоклассников были в аналогичном состоянии.