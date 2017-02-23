Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Пьяный Порошенко не смог выговорить слово «прапорщики» - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
12:30 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело после избиения мужчины в «школьной» очереди

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 116 «Побои» по факту избиения мужчины в «школьной» очереди.

Сейчас проводятся следственные проверки. Ранее сообщалось, что полиция проверит факт избиения мужчины в «школьной» очереди. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».

Происшествие произошло ночью 28 января в очереди на запись в первый класс школы № 186 Советского района. Родители стояли в очереди с полуночи и до утра.

По сообщениям в соцсети, у друга пострадавшего имеется видеозапись, на которой видно, как двое мужчин отделяются от очереди и идут в подъезд. Через несколько минут из дома выходит первый папа будущего первоклассника, а следом за ним, шатаясь, — второй.

В комментариях к записи указано, что пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, другие родители будущих первоклассников были в аналогичном состоянии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Думе прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму
Иракские военные освободили аэропорт Мосула
Полиция попросила возместить $24 млн за охрану Trump Tower
Умер актер Алексей Петренко
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь