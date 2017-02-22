В Алматинской области в аптеке жестоко расправились с фармацевтом

Несколько дней назад в аптеке микрорайона «Асыл Арман» была убита фармацевт.

Как выяснилось ей нанесли более двадцати ножовых ранений. Спустя сутки по подозрению в совершении данного преступления был задержан супруг убитой Азамат Кулымбетов, передает телеканал Алматы.

В жестокой расправе над женщиной обвиняется ее 34-летний супруг Азамат Кулымбетов. Фармацевт была убита на рабочем месте — в аптеке в микрорайоне «Асыл Арман». После судмедэксперты насчитают более двадцати ножовых ранений на теле жертвы.

Родные и друзья, до сих пор, не могут смириться и поверить в смерть Жанар. Сейчас все они хотят лишь одного — справедливого суда над убийцей.

По словам дяди погибшей, 14 февраля между супругами произошёл конфликт. Тогда якобы Азамат Кулымбетов избил свою жену. После чего Жанар Насырова обратилась в полицию.

«Ещё тогда мы написали заявление в полицию, но в РУВД Жамбылского района не отреагировали. В тот роковой день я лично задержал Азамата и повёл его в отделение полиции. Они его опять отпустили», — сказал родственник убитой женщины Болатхан Насыров.

«Мы надеемся, что суд вынесет справедливый приговор. Потому что он лишил человека жизни», — говорит родственница убитой Нургайша Малдыбаева.

В настоящее время по факту убийства проводится расследование. В Карасайском РУВД заявили, что это дело находится на особом контроле.

«Нашими сотрудниками был задержан Азамат Кулымбетов 1983 года рождения. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 99, части первой. Нужно понимать, что если он убил человека, то он не уйдёт от наказания», — сказал заместитель начальника РУВД Каркасайского района Алматинской области Улан Садыков.

У убитой Жанар Насыровой остались двое детей. Подозреваемому Азамату Кулымбетову за убийство с особой жестокостью грозит пятнадцать лет лишения свободы.