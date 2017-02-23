В Нигерии похитили двух немецких ученых

«Да, я подтверждаю похищение германского археолога и его коллеги. Отряд по борьбе с похищениями вместе с жителями деревни и спецназ направлены решением главного инспектора полиции Ибрагимом Идрисом в южную часть штата Кадуна и работают над спасением похищенных», — сказал представитель полиции штата Алию Усман.

Группа ученых из франкфуртского университета работала в Нигерии в сотрудничестве с Национальной комиссией по музеям и памятникам над изучением останков цивилизации Нок. Неизвестные похитили руководителя экспедиции и его коллегу, при этом двух женщин, также участвовавших в исследовании, злоумышленники не тронули. О требованиях похитителей не сообщается.