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00:07 (мск), источник: РИА Новости

В Нигерии похитили двух немецких ученых

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Нигерийская полиция в среду сообщила, что неизвестные вооруженные люди похитили археолога из Германии и его коллегу в штате Кадуна на севере страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя полиции штата.

«Да, я подтверждаю похищение германского археолога и его коллеги. Отряд по борьбе с похищениями вместе с жителями деревни и спецназ направлены решением главного инспектора полиции Ибрагимом Идрисом в южную часть штата Кадуна и работают над спасением похищенных», — сказал представитель полиции штата Алию Усман.

Группа ученых из франкфуртского университета работала в Нигерии в сотрудничестве с Национальной комиссией по музеям и памятникам над изучением останков цивилизации Нок. Неизвестные похитили руководителя экспедиции и его коллегу, при этом двух женщин, также участвовавших в исследовании, злоумышленники не тронули. О требованиях похитителей не сообщается.

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