На Камчатке в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали около 20 человек

Информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пяти километрах от села Мильково Мильковского муниципального района, поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером 22 февраля 2017 года.
«Как стало известно, рейсовый автобус, следовавший из города Петропавловска-Камчатского в село Мильково, столкнулся с автомобилем марки “Камаз”. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек. По оперативным данным, в результате столкновения водитель и четверо пассажиров автобуса оказались заблокированы в транспортном средстве», — говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, по предварительным данным, число пострадавших составляет порядка 20 человек, но данные еще уточняются.
Прибывшие на место ДТП спасатели, используя специальный гидравлический инструмент, вытащили заблокированных пострадавших, которых передали сотрудникам скорой медицинской помощи
В свою очередь, медики транспортировали их в Мильковскую центральную районную больницу.
Всего к аварийно-спасательным работам были привлечены 19 человек.