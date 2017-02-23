На Камчатке в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали около 20 человек

Информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пяти километрах от села Мильково Мильковского муниципального района, поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером 22 февраля 2017 года.

«Как стало известно, рейсовый автобус, следовавший из города Петропавловска-Камчатского в село Мильково, столкнулся с автомобилем марки “Камаз”. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек. По оперативным данным, в результате столкновения водитель и четверо пассажиров автобуса оказались заблокированы в транспортном средстве», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, по предварительным данным, число пострадавших составляет порядка 20 человек, но данные еще уточняются.