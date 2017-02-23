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01:53 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали около 20 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев — РИА Новости. Около 20 человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Камчатке, сообщило в четверг краевое управление МЧС.

Информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пяти километрах от села Мильково Мильковского муниципального района, поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером 22 февраля 2017 года.

«Как стало известно, рейсовый автобус, следовавший из города Петропавловска-Камчатского в село Мильково, столкнулся с автомобилем марки “Камаз”. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек. По оперативным данным, в результате столкновения водитель и четверо пассажиров автобуса оказались заблокированы в транспортном средстве», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, по предварительным данным, число пострадавших составляет порядка 20 человек, но данные еще уточняются.

Прибывшие на место ДТП спасатели, используя специальный гидравлический инструмент, вытащили заблокированных пострадавших, которых передали сотрудникам скорой медицинской помощи

В свою очередь, медики транспортировали их в Мильковскую центральную районную больницу.

Всего к аварийно-спасательным работам были привлечены 19 человек.

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