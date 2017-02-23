Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Назван поселок в РФ, где Янукович поселился с гражданской женой
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
01:32 (мск), источник: РИА Новости

Замгенпрокурора попросил отменить приговор осужденной за репост Чудновец

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Замгенпрокурора России Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной по обвинению в распространении детской порнографии за репост в социальной сети, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в среду.

«Заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный суд РФ кассационное представление на приговор по уголовному делу в отношении жительницы Курганской области Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост видеозаписи порнографического содержания. В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении.

Читайте также
Осужденную за репост воспитательницу детсада этапировали в колонию

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост этой записи.

Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам
Генсек ООН: для спасения 20 млн человек не хватает $4,4 млрд
США продолжат мешать поставкам российского газа в Европу
Захарова подшутила над министром иностранных дел Украины
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Путин выделил грант на «русскую вувузелу»
Спорт
«Краснодар» в свой день рождения творит историю «Краснодар» впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы, да ещё и в день 9-летия клуба. Подарка лучше придумать нельзя
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь