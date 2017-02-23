На юге Москвы обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением

На Домодедовской улице в ЮАО обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением. Об этом в среду, 22 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Труп 17-летнего юноши с огнестрельным ранением обнаружил его отец в квартире жилого дома.