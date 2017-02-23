На юге Москвы обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением
Рядом с трупом было найдено охотничье ружье, принадлежащее отцу 17-летнего юноши.
Рядом с трупом было найдено охотничье ружье, принадлежащее отцу 17-летнего юноши.
На Домодедовской улице в ЮАО обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением. Об этом в среду, 22 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Москве.
Труп 17-летнего юноши с огнестрельным ранением обнаружил его отец в квартире жилого дома.
На месте происшествия рядом с телом молодого человека было обнаружено охотничье ружье, принадлежащее его отцу
По факту смерти несовершеннолетнего инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Следствием проверяются различные версии произошедшего, в том числе неосторожное обращение с оружием. Назначена