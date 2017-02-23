Полицейский вымогал деньги у нефтяной компании в Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Следователи рассказали, что в октябре 2016 года помощник участкового в Колыванском районе пытался похитить деньги у компании АО «Транснефть-Западная Сибирь», обеспечивающей бесперебойную транспортировку нефтепродуктов с помощью подземного магистрального нефтепродуктопровода, в том числе на участке «Омск-Сокур», проходящего по территории Колыванского района.

Мужчина многочисленно сообщал ложную информацию сотруднику компании о наличии у него сведений о месте несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, откуда якобы в 2016 году совершается хищение нефтепродуктов, за что требовал от последнего передать ему денежные средства в сумме 400 тысяч рублей.

12 октября 2016 года сотрудник организации, действуя в рамках оперативного эксперимента под контролем сотрудников УФСБ России по Новосибирской области, находясь в салоне своего автомобиля, передал полицейскому денежные средства в размере 160 тысяч рублей и муляж — в размере 240 тысяч рублей. После получения денежных средств полицейский был задержан.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.