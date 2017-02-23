В Дзержинском районе сгорел склад со стройматериалами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В час ночи 23 февраля загорелось складское помещение со стройматериалами, расположенное на улице Николая Островского, 201. Тушить возгорание выехало 65 пожарных на 20 единицах техники. Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли из огня 6 газовых баллонов.

Как заверяют очевидцы, написавшие в группу «ВКонтакте» «АСТ-54», произошло частичное обрушение конструкции. Движение по улице было перекрыто с обеих сторон.