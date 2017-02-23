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07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Брянской 13-летний школьник попал под колеса двух машин

ГИБДД ищет свидетелей аварии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на ул. Брянской, 65 13-летнего школьника сбили сразу два автомобиля. Один из водителей помог подростку доехать до травмпункта, но не оставил никаких контактных данных, а второй и вовсе скрылся с места ДТП. Двойная авария произошла еще 19 февраля, около 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель на отечественном автомобиле «Жигули» сбил школьника, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара парень упал, после чего по его ноге проехал вторая машина, которая ехала в попутном направлении. Водитель не остановился и уехал с места ДТП.

Автомобилист на «Жигулях» доставил школьника с переломом ноги в травмпункт, после чего уехал, не оставив номер телефона.

«Со слов ребенка, водитель-мужчина на вид 25−30 лет, носит очки, усы и бороду темного цвета. Автомобиль предположительно ВАЗ-2109 или ВАЗ-2114 темного цвета. Назвать приметы второго автомобилиста мальчик затруднился», — рассказали в ГИБДД.

В настоящее время инспекторы ДПС разыскивают свидетелей двойной аварии.

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