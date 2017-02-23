Во Владивостоке напали на оператора приморской телерадиокомпании

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев — РИА Новости. Совершено нападение на оператора ГТРК «Владивосток» Максима Каленника в столице Приморья, сообщается в четверг на сайте компании.

«Двадцать второго февраля ориентировочно в 21.30−22.30 вечера, когда оператор ГТРК “Владивосток” Максим Каленник направлялся в сторону Покровского парка, возле дома по Партизанскому проспекту, 12 на него было совершено нападение. По словам пострадавшего Максима Каленника, данное нападение не случайно, а может быть связано с его профессиональной деятельностью, так как злоумышленник перед тем, как напасть на него, назвал оператора по имени», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, неизвестный пытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги, но поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение.

В сообщении также говорится, что в полицию было подано заявление о нападении.

Комментариями полиции РИА Новости на данный момент не располагает.